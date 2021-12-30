МЧС России усиливает работу в новогодние праздники

30 дек. 12:51

МЧС России переходит на усиленный режим работы для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни с 30 декабря по 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что для обеспечения безопасности в новогодние и рождественские праздники будут задействованы более 86 тыс сотрудников МЧС России и около 17 тыс единиц техники.

В свою очередь, в пресс-службе Росгвардии сообщили, что ведомство примет участие в обеспечении правопорядка в новогодние праздники. "Росгвардейцы будут нести службу в новогоднюю ночь и во время празднования Рождества Христова", - приводит сообщение Росгвардии ТАСС.