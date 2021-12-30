Салат "Оливье" подорожал в России

30 дек. 12:35

Стоимость приготовления салата "Оливье" в России подскочила на 15% за год. Об этом говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс", пишет РИА Новости.

Отмечается, что средняя цена классического рецепта салата на четыре порции с 1 по 25 декабря составила 482 рубля, что на 62 рубля дороже, чем в прошлом году. В рецепт входили 500 г картофеля, 200 г моркови, 300 г вареной колбасы, 400 г консервированного горошка, пять яиц, 400 г маринованных огурцов, 200 г майонеза и 30 г укропа или петрушки.

В сервисе отметили, что из всех ингредиентов больше всего подорожали картофель (49% - 73,3 рубля за 500 г), морковь (35%), яйца (25%), майонез (16%). Подешевела лишь вареная колбаса (минус 1% - до 91,8 рубля за 300 г).