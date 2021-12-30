Путин поздравил с Новым годом Байдена и Си Цзиньпина

30 дек. 12:28

Президент России Владимир Путин поздравил президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина с наступающим 2022 годом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством президенту США Джо Байдену российский лидер подчеркнул, что РФ и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.

"Убежден, что в развитие наших договорённостей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга", - говорится в телеграмме президента России.

Поздравляя председателя КНР Си Цзиньпина с Новым годом и с приближающимся праздником Весны, Владимир Путин отметил, что 2021 год прошел под знаком 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который служит надежной основой двусторонних отношений.

Глава российского государства обратил внимание на то, что РФ и Китай, несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, взаимодействовали весьма продуктивно. "Продолжался активный политический диалог на всех уровнях, были достигнуты рекордные показатели в торговле, хорошие практические результаты принесло проведение "перекрестных" Годов научно-технического и инновационного сотрудничества. Отмечена эффективная координация усилий в решении ключевых вопросов региональной и международной повестки дня и выражена уверенность в том, что двум странам удастся добиться дальнейшего наращивания всего комплекса двусторонних связей, а новый межгосударственный проект - Год сотрудничества в области физической культуры и спорта - будет реализован с полной отдачей", - сказано в поздравлении.

Путин выразил уверенность в том, что Китая успешно проведет XXIV зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. "Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию зимней Олимпиады. С нетерпением жду нашей встречи на церемонии открытия этого праздника спорта", - добавил российский лидер.