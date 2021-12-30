Часть Ставрополя перекроют для безопасности празднующих Новый год

30 дек. 12:24

В Ставрополе 31 декабря и 1 января временно поменяется схема движения транспорта - несколько улиц перекроют для автобусов и частных автомобилей, сообщили в администрации города, уточнив, что это нужно для обеспечения безопасности празднующих.

Движение остановят сразу по многим участкам: 31 декабря, 6:00 - 1 января, 6:00: улица Михаила Морозова (от улицы Артема до Маршала Жукова), улица Маршала Жукова (от Ленина до Дзержинского).

31 декабря, 20:00 - 1 января, 6:00: улица Артема (от Ленина до Дзержинского), улица Михаила Морозова (от Пушкина до Артема). улице Дзержинского (от Пушкина до Октябрьской Революции), проспект Октябрьской Революции (от Дзержинского до Карла Маркса), улица Кавалерийская (до Булкина), улица Булкина (от Советской до Дзержинского), проспект Российский (от Западного обхода до Тухачевского).