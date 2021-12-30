"Зеленые" ФРГ признали, что проект "Северный поток - 2" уже невозможно остановить

30 дек. 12:22

Проект "Северный поток - 2" уже не может быть остановлен по политическим мотивам, выразил уверенность представитель германской партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур.

По его словам, принципиальные политические решения были приняты в последние годы.

"Если компания-оператор в конечном итоге будет соответствовать закону, я больше не вижу возможностей предотвратить это [запуск "Северного потока - 2"], даже если я все еще считаю, что проект неправильный", - сказал он.

Далее Нурипур отметил, что по его мнению, в мире нет энергетического проекта такого масштаба, который можно было бы рассматривать как исключительно частный, так как за такими проектами стоят "стратегические соображения участвующих государств", передает ТАСС.