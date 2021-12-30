Путин поздравил Алиева и Эрдогана с Новым годом

30 дек. 12:10

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с Новым годом. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"В поздравлении на имя президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отмечено, что встречи глав двух государств в Москве и в Сочи в уходящем году в полной мере подтвердили прочность стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном", - указано в нем.

Кроме того, российский лидер выразил надежду на то, что "конструктивный диалог и тесная совместная работа по дальнейшему наращиванию всего комплекса" двусторонних связей будет продолжаться, подчеркнул, что это соответствует "коренным интересам народов" России и Азербайджана.

"В поздравлении с Новым, 2022 годом в адрес президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин с удовлетворением отметил, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, за последнее время удалось немало сделать для развития российско-турецких связей - прежде всего в торгово-экономической, энергетической и военно-технической сферах", - отметили в Кремле.

Владимир Путин обратил внимание на "хорошие перспективы" по "взаимодействию в мирном освоении космоса" и выпуске вакцин против коронавируса.

Глава государства убежден, что общими усилиями Москве и Анкаре удастся гарантировать дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между странами, "тесного партнерства в международных делах на благо дружественных народов России и Турции, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности".