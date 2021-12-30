В России выявили 21 073 тыс новых случая COVID-19

30 дек. 12:01

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили более 21 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 221 073 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 718 (8,1%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 2 661, в Санкт-Петербурге - 1 532, в Московской области - 977. В Краснодарском крае новых случаев 466, в Ставропольском крае - 255, в Крыму - 110, в Дагестане - 110, в Кабардино-Балкарии - 91, в Адыгее - 80, в Ингушетии - 75, в Северной Осетии - 72, в Чечне - 62, в Карачаево-Черкесии - 65.

Суточный прирост составил 0,2%, общее число инфицированных 10 479 344 человека.

Выписаны за сутки по выздоровлении 43 004 человека, за весь период - 9 423 227 человек.

Умерли за сутки 926 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 307 948 человек.