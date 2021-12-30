30 дек. 11:49

ЗАГ: Стала известна дата переговоров России и США в Женеве

Переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся 10 января в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман", — цитирует пресс-служба официального представителя МИД Марию Захарову.

Ранее сообщалось, что 12 января пройдут консультации России с НАТО, а на следующий день представители Москвы встретятся с коллегами из ОБСЕ.