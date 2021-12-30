Волк напал на трех человек в Западной Грузии

30 дек. 11:48

Волк нанес травмы трем жителям села Маглаки Цхалтубского муниципалитета (Западная Грузия), об этом сообщают грузинские СМИ.

От зубов хищника пострадали одна женщина и двое мужчин. Как передает Sputnik Грузия, они были доставлены в Кутаисский реферальный госпиталь.

Медицинский директор клиники Ираклий Гогинава охарактеризовал их состояние как стабильное.

Напомним, отстреливать волков в Грузии можно в крайних случаях, когда они угрожают жизни людей. До начала охоты требуется специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства, которое выдается после обращения из районной администрации.