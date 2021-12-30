Россияне перечислили лучшие подарки на Новый год

30 дек. 11:36

Сладости и сувениры, а также товары для дома и кухни являются самыми популярными подарками на Новый год, говорят данные опроса, проведенного "AliExpress Россия" и ResearchMe.

"Чаще всего в этом году россияне будут дарить сладости - этот вариант выбрали 39% респондентов. Следующая по популярности категория подарков - сувенирные товары. Их подарит друзьям и близким четверть россиян", - приводит данные ТАСС.

Уточняется, что почти четверть (23%) опрошенных рассказала, что предпочитает дарить товары для дома и кухни. А наиболее редкий из популярных подарков – билеты в путешествие: их дарит около 2% россиян.