Сергеенко прокомментировал возвращение Саакашвили в тюрьму

30 дек. 11:20

Возвращение осужденного экс-президента Грузии Михаил Саакашвили в тюрьму не было неожиданностью для заместителя председателя парламента Грузии Давида Сергеенко.

По его словам, было очевидно еще до его помещения в горийский госпиталь – как только его состояние стабилизируется, его вернут назад (в тюрьму). "А вот было ли его состояние стабильным, по этому поводу делалось множество заявлений, и в большинстве случаев теми, кто не был врачами", – приводит слова Сергеенко Sputnik Грузия.

Бывший глава Минздрава Грузии также отметил, что ни одному врачу не придет в голову искусственно ухудшить или улучшать состояние пациента. "Если Михаил Саакашвили вновь начнет голодовку, это будет плохо как с человеческой, так и гуманной точки зрения", – сказал он.