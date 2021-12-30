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Инфекционист рекомендовал россиянам не ездить за рубеж на праздники

Инфекционист рекомендовал россиянам не ездить за рубеж на праздники

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов отсоветовал соотечественникам совершать зарубежные поездки в связи с распространением штамма "омикрон".

Чуланов  отметил, что наиболее эффективный способ защиты от COVID-19 в настоящее время - это вакцинация, так как во многих исследованиях было показано, что вакцина не только защищает от развития тяжелого течения инфекции у привитого человека, но и снижает риск возникновения заболевания у непривитого.

"Сейчас стала доступной для применения у детей старше 12 лет вакцина Гам-Ковид-Вак-М, которая доказала свою эффективность и безопасность для детей этого возраста в ходе проведения клинических исследований", - приводит слова специалиста РИА Новости.

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