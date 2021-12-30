Инфекционист рекомендовал россиянам не ездить за рубеж на праздники

30 дек. 11:20

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов отсоветовал соотечественникам совершать зарубежные поездки в связи с распространением штамма "омикрон".

Чуланов отметил, что наиболее эффективный способ защиты от COVID-19 в настоящее время - это вакцинация, так как во многих исследованиях было показано, что вакцина не только защищает от развития тяжелого течения инфекции у привитого человека, но и снижает риск возникновения заболевания у непривитого.

"Сейчас стала доступной для применения у детей старше 12 лет вакцина Гам-Ковид-Вак-М, которая доказала свою эффективность и безопасность для детей этого возраста в ходе проведения клинических исследований", - приводит слова специалиста РИА Новости.