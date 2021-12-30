Тело разбившегося квадроциклиста эвакуировали в Кабардино-Балкарии

30 дек. 11:15

Тело жителя Ставрополя, упавшего на квадроцикле в обрыв у смотровой площадки плато "Канжал" в Зольском районе, эвакуировали в Кабардино-Балкарии, об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Сигнал об инциденте был получен центром управления в кризисных ситуациях 28 декабря в 14:10.

выяснилось, что с 200-метровой высоты упал на квадроцикле 36-летний турист - житель Ставрополя.

"Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России достали тело с помощью вертолета. В настоящее время погибшего транспортируют для передачи следственным органам", - цитирует сообщение управления "Интерфакс-Юг".