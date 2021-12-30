Керимов стал самым обедневшим миллиардером России

30 дек. 10:42

Владелец акций золотодобывающей компании "Полюс" Сулейман Керимов стал лидером списка самых обедневших в 2021 году российских миллиардеров по версии Forbes.

Отмечается, что состояние Керимова сократилось почти на $6 млрд (до $14,92 млрд) в связи с падением цен на золото. Его семья владеет компанией "Полюс" на 76,3%.

На втором месте расположился Виктор Вексельберг, чье состояние сократилось на $3 млрд (до $9,3 млрд). В феврале текущего года бизнесмен сообщил, что из-за американских санкций на его счетах в банках заморожено более $1,5 млрд. Тройку замкнул совладелец аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик, (минус $668 млн, до 1,8 млрд). Его прибыль в первом полугодии 2021 года была в пять раз меньше, чем в 2019 году.

В топ-5 самых обедневших олигархов России также вошли владелец пакетов акций УГМК, "УГМК-Транс" и "Кузбассразрезуголь" Андрей Козицын (минус $615 млн, до $5,79 млрд), хозяин 59% акций АФК "Система" Евгений Евтушенко ( минус $414 млн, до 2,54 млрд).