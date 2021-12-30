В Анкаре озвучили планы по нормализации отношений с Ереваном

30 дек. 10:36

Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Омер Челик рассказал, из каких элементов, согласно принципиальной позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, должна складываться нормализация отношений между Анкарой и Ереваном.

Как сообщает Anadolu, по словам Челика, прежде всего к этому процессу должен позитивно относиться Баку.

Далее, обратил внимание зампредседателя ПСР, должны быть открыты архивы по вопросу событий в Османской империи 1915 года, а сама эта тема должна уйти с политических трибун, чтобы ей занялись историки.

Он также напомнил о протоколах по нормализации отношений между Турцией и Арменией, подписанных в 2009 году, но так и не реализованных, поскольку Конституционный суд Армении признал их не соответствующими основному закону страны.

После окончания Карабахской войны, подчеркнул Челик, президенты Турции и Азербайджана выдвинули инициативу создания платформы "3+3", которая обеспечит мир, стабильность и развитие на Южном Кавказе. Если Армения откажется от агрессивной политики в отношении Азербайджана, отметил политик, то она сможет принять участие в работе этого формата, а также нормализовать отношения с Турцией.