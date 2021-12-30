Самое экстравагантное здание в Тбилиси попробует обрести владельца в пятый раз

30 дек. 10:24

"Кувшины", расположенные в парке Рике в Тбилиси, в пятый раз выставлены на электронный аукцион.

Первый аукцион состоялся 5 февраля 2020 года. Тогда экстравагантное сооружение, в которых должен был разместиться концертный зал,

Согласно условиям аукциона, который продлится до 12 января, земельный участок находится в охраняемой зоне культурного наследия Тбилиси. Эскиз концепции развития территории должен быть согласован с советом защиты культурного наследия при мэрии города.

При этом обладатель сооружения должен вложить минимум 20 млн лари инвестиций и создать на месте в течении пяти лет пространство для музея, выставочного или конференц-зала.

Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 кв м.