"Омикрон" прибыл в Дагестан

30 дек. 10:10

В Дагестане выявлены случаи заражения коронавирусным штаммом "омикрон". Об этом сообщил глава республиканского управления Роспотребнадзора Николай Павлов.

"Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм-омикрон распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики: определенная работа проводится, в том числе по изоляции заболевших", – цитирует Павлова пресс-служба главы Дагестана.

Глава ведомства напомнил, что новый штамм опасен для безиммунитетных. Он призвал руководителей муниципалитетов Дагестана "активно взяться за вакцинацию".

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Дагестане от коронавируса привились 760,5 тыс. человек – это 42,2% от подлежащего вакцинации населения.