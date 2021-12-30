По инициативе Мехрибан Алиевой организован новогодний праздник для детей, нуждающихся в особой заботе и лишенных родительской опеки (ФОТО, ВИДЕО)

30 дек. 10:10

Фонд Гейдара Алиева традиционно, в канун Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, провел праздничные мероприятия для детей, нуждающихся в особой заботе. Об этом рассказали в Фонде Гейдара Алиева.

В предыдущие годы с участием президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой во дворце "Бута" проводились праздничные мероприятия для воспитанников детских домов и школ-интернатов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Из-за карантинных правил, введенных из-за пандемии COVID-19, в последние два года Фонд организует эти мероприятия в другой форме.

В этом году в канун праздника сотрудники Фонда Гейдара Алиева, посетив в Баку и регионах Азербайджана детдомы и школы-интернаты, а также учреждения соцобслуживания, передали детям поздравления президента Фонда Мехрибан Алиевой, праздничные подарки с различными игрушками и сладостями. Вокруг праздничного стола были организованы веселые игры с участием Деда Мороза и любимых сказочных персонажей.