UzAuto Motors соберет модели Chevrolet в Азербайджане

30 дек. 9:52

Компания UzAuto Motors сообщила о запуске сборки пяти моделей автомобиля Chevrolet: Damas, Labo, Lacetti, Tracker и Malibu, сообщает пресс-служба компании.

Сборка машин будет осуществляться на заводе "Азермаш СР", который расположен в азербайджанском городе Гаджигабул. Там с сентября также выпускаются автомобили Chevrolet Nexia и Cobalt.

Отмечается, что вся продукция производится в соответствии с мировыми стандартами, установленными компанией General Motors.

"Следующими шагами в данном направлении станет пополнение модельного портфолио Chevrolet в Азербайджане новыми перспективными моделями, а также поэтапное наращивание объема производства в ближайшие годы", - говорится в сообщении.