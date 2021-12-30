Глава администрации Симферополя ушел Демидов в отставку

30 дек. 9:33

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов написал заявление об увольнении. Он занимал эту должность с апреля нынешнего года Валентин Демидов.

"Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Валентиновичем Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам главы республики Демидов "поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку". "Это честный поступок", - охарактеризовал Аксенов поступок Демидова.