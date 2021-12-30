Синоптик рассказала, когда морозы отступят от Москвы

30 дек. 9:32

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила о том, что морозы в Москве в четверг будут ослабевать, возможен слабый снег.

По ее словам, сегодня в столице еще будет чувствоваться влияние гребня обширного антициклона, который определяет погоду во всей восточной половине Европейской территории России. "Нас ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен слабый снег, но морозы будут ослабевать, в Москве в течение дня потеплеет до минус 7-9, по области мы ожидаем минус 6-11. Ветер будет дуть с юга, юго-востока, ветер слабый 1-6 метров в секунду", - приводят слова собеседницы РИА Новости.

Синоптик также сообщила, что атмосферное давление будет падать и приблизится к нормальным значениям - 747 миллиметров ртутного столба.