Цех "черной" переработки золота ликвидировали в Акмолинской области

30 дек. 9:24

Подпольный цех по переработке золотосодержащей руды был ликвидирован в Акмолинской области, спецоперация проходила в четырех точках. Об этом сообщает официальный ресурс polisia.kz.

Мини-производство в поселке Бестобе было обнаружено в рамках расследования уголовного дела о создании и руководстве организованной преступной группой.

За один день 22 декабря оперативники провели 12 обысков в городе Степногорске, поселках Аксу, Бестобе, Изобильный.

В Бестобе был ликвидирован мини-цех по переработке золотосодержащих материалов, в ходе обыска были изъяты 1,5 т золотосодержащего материала, три дробильные установки и три моечных стола, приспособление для просеивания кварцевой руды, электровесы, холодное оружие трех видов, два камня с золотосодержащим металлом, золотой песок (80 г), кустарно изготовленное изделие из золота, восемь охотничьих патронов 16 калибра, сейф, ноутбук, мобильные гаджеты, флэшки, а также машина представительского класса, владельцем которой был один из подозреваемых, рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Запущено очередное досудебное расследование по ст.295-1 УК РК "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы".