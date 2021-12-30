Армения может снять запрет на товары из Турции

30 дек. 9:24

Руководство Армении планирует принять решение в связи с продлением или отменой эмбарго на турецкие товары. Об этом сообщила глава Минэкономики республики Ваан Керобян.

По словам министра, решение о снятии запрета на товары будет обусловлено политикой. "В политическом плане процессы идут по положительному сценарию. С этой точки зрения обоснованность продления запрета ослабляется", - добавил он.

Он отметил, что товары из Турции подешевели после снижения курса турецкой лиры. По его мнению, это увеличило риски для армянских производителей.

"В правительстве нет единого мнения, но поскольку вовлеченные в переговорный процесс люди лучше владеют общей картиной, окончательное решение будет принято завтра в результате консультаций. Мы будем иметь решение, которое может быть и в виде отсутствия решения, то есть в виде снятия запрета", - подчеркнул Керобян.

Глава ведомства рассказал также акцентировал свое внимание на последствия введения эмбарго на турецкое производство. Он считает, что эмбарго крайне отрицательно повлияло на инфляцию в Армении.