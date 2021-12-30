Сенат Казахстана ратифицировал соглашение с Россией о строительстве крупного завода

30 дек. 9:14

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о строительстве и эксплуатации завода для минеральных удобрений в Казахстане. Трансляция заседания законодательного органа проходит на его сайте.

"Соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области химического комплекса с полным производственным циклом от добычи фосфатного сырья до выпуска экспортно-ориентированной продукции - минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов", - цитирует министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбута Атамкулова ТАСС. Он уточнил, что проект осуществляет российская компания"Еврохим" - "дочка" транснациональной компании EuroChem Group.

Глава Мининдустрии отметил, что реализация проекта проходит в два этапа, первый из которых уже завершен: запущен горнорудный комплекс, на базе которого ведется добыча фосфоритов до 660 тыс т в год, создан узел среднего дробления и тонкого помола, мощность которого достигает 640 тыс т в год. Объем инвестиций достиг $126 млн, на сегодня создано 550 новых рабочих мест.

В рамках второго этапа будет возведен инновационный химический комплекс по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов, он будет выпускать не менее 1 млн т продукции в год. В этот этап проекта группа компаний "Еврохим" в рамках опережающего финансирования уже вложила $138,7 млн.

Как следует из соглашения, проект будет освобожден от корпоративного подоходного налога, НДС, налога на имущество и землю. Его реализация даст возможность привлечь более $1 млрд прямых иностранных инвестиций, создать новые рабочие места, в том числе на этапе строительства до 2 тыс мест, при эксплуатации - не менее 1,2 тыс, а также повысить ВВП Казахстана в течение пяти лет порядка на $2,2 млрд, указал Атамкулов.