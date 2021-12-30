Боевики напали на гражданина Азербайджана в Карабахе

30 дек. 9:00

Житель Баку 1993 г.р. был ранен из огнестрельного оружия на освобожденной территории Агдамского района под названием Yeddi xırman накануне, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Информация об инциденте поступила в прокуратуру Агдамского района накануне примерно в 16.00 по местному времени (15.00 мск). Пострадавший - сотрудник Bakcell 1993 г.р.

"В результате предварительного расследования было установлено, что Анар Рагимли получил ранение в результате обстрела со стороны армянских вооруженных сил, когда выполнял свои служебные обязанности на указанной территории", - пояснили в пресс-службе.

В Следственном управлении надзорного ведомства открыто уголовное дело по ст.214.2.3, 29, 120.2.7, 29, 120.2.11, 228.3 и другим статьям УК АР. Следствие продолжается.