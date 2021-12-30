Южный обход Краснодара полностью открыт после капитального ремонта

30 дек. 8:50

После завершения капитального ремонта введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский, сообщили в Упрдор "Черноморье".

"Дорога связывает край и республику с основным автодорожным направлением в сторону Черноморского побережья. Сложность капремонта Южного обхода заключалась в том, что работы велись в условиях непрерывного движения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на трассе полностью заменили дорожное полотно, вдоль поселка Прикубанский смонтировали шумозащитные экраны, капитально отремонтировали и автобусные остановки.