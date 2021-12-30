Россияне хотели бы видеть 31 декабря вечным выходным

30 дек. 8:44

Согласно исследованию сервиса SuperJob, большинство россиян высказались за то, чтобы 31 декабря навсегда объявили официальным нерабочим днем. Наибольшее число желающих отдохнуть в последний день уходящего года проживают в Волгограде и Казани.

Так, на вопрос "В 2021 году правительство утвердило 31 декабря нерабочим днем. Вы бы хотели, чтобы 31 декабря стало нерабочим днем навсегда?" положительно ответили 81% респондентов.

Авторы исследования уточняют, что женщины поддерживают идею о введении постоянного нерабочего дня больше, чем мужчины (84 и 79% соответственно), а россияне моложе 34 лет – больше своих сограждан старше 45 лет (85% против 79%), передает РИА Новости.