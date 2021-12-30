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Россияне хотели бы видеть 31 декабря вечным выходным

Россияне хотели бы видеть 31 декабря вечным выходным

Согласно исследованию сервиса SuperJob, большинство россиян высказались за то, чтобы 31 декабря навсегда объявили официальным нерабочим днем. Наибольшее число желающих отдохнуть в последний день уходящего года проживают в Волгограде и Казани.

Так, на вопрос "В 2021 году правительство утвердило 31 декабря нерабочим днем. Вы бы хотели, чтобы 31 декабря стало нерабочим днем навсегда?" положительно ответили 81% респондентов.

Авторы исследования уточняют, что женщины поддерживают идею о введении постоянного нерабочего дня больше, чем мужчины (84 и 79% соответственно), а россияне моложе 34 лет – больше своих сограждан старше 45 лет (85% против 79%), передает РИА Новости.

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