Файтер из Казахстана победил на главном бое турнира по ММА в Алматы

30 дек. 8:24

В ходе состоявшегося турнира по смешанным единоборствам Naiza Fighting Championship 36, между казахстанскими бойцами Ильдаром Кудайбергеновым и Серикбаем Ходжабаевым, победу одержал представитель казахстана, отстояв титул чемпиона NFC в легком весе.

Бой был рассчитан на пять раундов и продлился всю отведенную дистанцию, завершившись победой Кудайбергенова единогласным решением судей.

Это пятая победа файтера в карьере, а его соперник Серикбай Ходжабаев потерпел шестое поражение в профи-ММА, отмечает Sputnik Казахстан.