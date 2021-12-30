Врач рассказал о способах первой помощи при травме от салюта

30 дек. 8:09

Термический ожог без нарушения целостности кожи, полученный при запуске фейерверка, необходимо охладить, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В том случае, если человека оглушило, то следует успокоиться и понаблюдать за пострадавшим, если слух не восстанавливается в ближайшие часы, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Далее он обратил внимание на тревожную статистику по травмам от использования фейерверков.

"Часто при запуске происходят ожоги из-за несвоевременного взрыва. Громкий взрыв может оглушить человека или сильно испугать. Это случается из-за неисправности пиротехники, а также и по причине того, что люди, расслабленные праздником и весельем, не особенно следят за техникой безопасности", - приводит слова собеседника РИА Новости.

В то же время он также обратил внимание на то, что при неаккуратном обращении опасны могут быть и бенгальские огни, особенно при попадании искры в глаза.