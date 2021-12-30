Саакашвили вернули в тюрьму в Рустави

30 дек. 7:55

Правоохранители вернули экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори в тюрьму №12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.

Ранее сообщалось, что перевод планировался еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента.

"Эти люди получили конкретное задание о том, что Саакашвили должен встретить Новый год в тюрьме и они выполняют его", - сказал соратник экс-президента, депутат парламента от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили журналистам у госпиталя, передает Sputnik Грузия.