В Москве будет облачно и снежно

30 дек. 7:45

Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до минус девяти градусов ожидаются в Москве, делится прогнозом синоптиков сайт Гидрометцентра России.

Уточняется, что днем столбики столичных термометров застынут на отметке от семи до девяти градусов мороза, а в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Московской области днем от минус шести до минус 11 градусов, в ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 13 градусов.