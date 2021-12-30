Президент UFC вступился за бойцовскую лигу Нурмагомедова

30 дек. 7:25

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил американскому боксеру Оскару Де Ла Хойе, который сказал, что легко быть владельцем промоушена.

"Хабиб только что основал свой собственный промоушен, и я сказал, что у него нет об этом ни малейшего представления, но со временем он все поймет. А затем появляется Де Ла Хойя и говорит: "Хабиб, это легко". Я такой: "Да, это легко, ведь ты ничего не делаешь. Ты проиграл, черт возьми, все свои бои и буквально ничего не делаешь", приводит слова главы UFC Sportskeeda.

Ранее Уайт завлял, что бывший чемпион промоушена в легком весовой категории Хабиб Нурмагомедов мог бы стать величайшим бойцом, если бы завершил карьеру несколько позже.