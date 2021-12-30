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Президент UFC вступился за бойцовскую лигу Нурмагомедова

Президент UFC вступился за бойцовскую лигу Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил американскому боксеру Оскару Де Ла Хойе, который сказал, что легко быть владельцем промоушена.

"Хабиб только что основал свой собственный промоушен, и я сказал, что у него нет об этом ни малейшего представления, но со временем он все поймет. А затем появляется Де Ла Хойя и говорит: "Хабиб, это легко". Я такой: "Да, это легко, ведь ты ничего не делаешь. Ты проиграл, черт возьми, все свои бои и буквально ничего не делаешь", приводит слова главы UFC Sportskeeda.

Ранее Уайт завлял, что бывший чемпион промоушена в легком весовой категории Хабиб Нурмагомедов мог бы стать величайшим бойцом, если бы завершил карьеру несколько позже.

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