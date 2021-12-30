Иранский переговорщик прокомментировал ход диалога в Вене с "пятеркой" посредников

30 дек. 1:30

Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе двигаются вперед в правильном русле, заявил глава иранской делегации Али Багери Кани.

"Разногласия между участниками консультаций сузились по сравнению с предыдущим седьмым раундом, что привело к более плавному процессу дискуссии", - сказал он.

Кани отметил, что переговоры сосредоточены на снятии незаконных антииранских санкций. "Все стороны придают этому вопросу первостепенное значение, обсуждаются также банковские и финансовые рестрикции", - приводит слова переговорщика ТАСС.