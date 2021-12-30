Вашингтон раскрыл детали предстоящего разговора Путина и Байдена

30 дек. 6:55

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил о том, что президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины. По его словам, данное предложение будет сделано в том случае, если Москва проявит к этому заинтересованность.

"Президент Байден даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован", - сказал он в ходе телефонного брифинга, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена намечены на четверг.