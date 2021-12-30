Два района Сочи временно останутся без света

30 дек. 6:25

В связи с проведением в Сочи плановых работ на энергообъектах, подача электроэнергии будет приостановлена в двух районах города.

"Из-за плановых работ на энергообъектах 30 декабря энергоснабжение отключат с 8 утра до 8 вечера в Адлерском районе и с 8 утра до 7 вечера в Хостинском", - информирует пресс-служба Сочинского филиала "Россети Кубань".

Уточняется, что в Адлерском районе света не будет на улицах Витебской, Комарова, Нагуляна, Петровской, Светогорской, Трубачева, Акаций, Урожайной, Школьной, Белореченской, а также переулках Белореченский, Горный, Нагорный, Банный. В селе Черешня отключения коснутся улиц Абхазская, Подольская, Тимашевская, Некрасова, Туманяна, Добровольская, Ивановская.

В Хостинском районе электричество не будет подаваться на улицах Светлая, Ручей Видный (частично), Сутугинская балка, Новороссийское шоссе (частично), ст. Малый Ахун, смотровая Башня Ахун, а также частично на улицах Звёздной и Депутатской.