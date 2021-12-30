"Ростовского стрелка" осудят на Дону

30 дек. 6:05

Ростовские правоохранителя завершили расследование в отношении 65-летнего местного жителя, который обвинялся в убийстве супружеской пары 29 ноября прошлого года.

Следствие установило, что мужчина в пылу ссоры с родственниками , достал ружье расстрелял оппонентов.

После совершения преступления пенсионер попытался покончить с собой, однако врачам удалось спасти ему жизнь. По факту было возбуждено уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.