Ядерные переговоры с Ираном: риторика становится все жестче

На этой неделе в Вене начался восьмой раунд ядерных переговоров с Ираном по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий в рамках. Предыдущий раунд закончился тем, что США и европейские страны выразили недовольство позицией Тегерана и предупредили, что окно возможностей для достижения дипломатического невоенного решения по растущим ядерным возможностям Ирана закрывается, пишет Newsweek.

На фоне сообщений о том, что США рассматривают возможность военных ударов по Ирану, а также ввиду израильских угроз сделать то же самое, иранские высокопоставленные военные руководители предупреждают, что любое враждебное действие спровоцирует кровопролитный и дорогостоящий региональный конфликт.

Вчера генерал-майор Голям-Али Рашид, командующий Объединенной базой ПВО ”Хатам аль-Анбия” сообщил, что текущие и будущие маневры КСИР - предупреждение всем тем, кто замышляет атаку на Иран. ”Мы не хотим, чтобы враг испытывал нашу силу воли, потому что такие действия приведут к полномасштабному конфликту", - цитирует командира Fars News Agency.

На прошлой неделе начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и командир КСИР генерал-майор Хоссейн Салами сообщили, что проходящие военные учения Great Prophet (Великий пророк) - прямой ответ на агрессивную израильскую риторику.

Багери заявил, что неизбежная военная атака со стороны Израиля ”не более, чем пустые угрозы”. Салами предупредил: "Если Израиль решится на глупость, мы укоротим им руки”. На этой неделе Багери сказал, что израильский ядерный объект в Димоне будет первой целью ответного удара Ирана в случае атаки по ядерной инфраструктуре страны.

В Израиле обдумывают военные варианты сдерживания иранской ядерной программы, которую правительство там считают неминуемой угрозой для страны. Министр обороны Бенни Ганц ранее в декабре распорядился, чтобы Армия обороны ”была на оперативном уровне готова ответить на иранскую угрозу”.

Израиль продолжает наносить удары по целям Ирана и его союзников в Сирии. Тегеран, КСИР, а также их посредники, в том числе ливанская ”Хезболла” оказывают серьезную поддержку армии президента Башара Асада по возвращению территорий разоренной войной страны.

Иранские силы и их союзники заняли боевые позиции по всей Сирии, в том числе и вдоль границы с Израилем. Сирия - главный канал для отправки иранских денег, бойцов и оружия в Ливан, на Западный берег реки Иордан и в Сектор Газа.

Одна за другой израильские администрации стараются предотвратить усиление присутствия Тегерана в Сирии, призывая США оказывать помощь Тель-Авиву.

Израиль также выступает против СВПД, который ограничил ядерную деятельность Ирана сроком на 10 лет. Считается, что бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху повлиял на решение экс-президента Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения в 2018 году.

Стороны, подписавшие СВПД, Иран, США, Германия, Франция, Великобритания, Россия, Китай и Европейский союз, надеются на возобновление сделки на продолжающихся переговорах в Вене. Российские и иранские официальные лица заявили репортерам на этой недели, что восьмой раунд начался многообещающе. Тегеран сообщил, что успешное завершение возможно, если другие стороны проявят ”добрую волю”. Посланник от России подтвердил ”неоспоримый прогресс”.

Американские и европейские чиновники выразили неудовольствие седьмым раундом переговоров, завершившимся безрезультатно. Спецпосланник от США Роб Мэлли обвинил Тегеран ”в попытке оказать давление на участников за счет расширения ядерной программы и с целью добиться лучших условий сделки”.

Тем временем президент Джо Байден рассматривает военные варианты и возможность введения новых санкций в случае, если дипломатические усилия успешными не будут, пишет The New York Times. После седьмого раунда переговоров министр обороны Ллойд Остин сказал репортерам: ”Президент ясно дал понять, что если дипломатия окажется неэффективной, мы перейдем к другим методам”.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки также намекнула на военный вариант действий: ”Учитывая результаты последнего раунда переговоров и усовершенствование Ираном своих ядерных объектов, мы закладываем основу для действий совершенно иного рода”.