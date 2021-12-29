Конфликт пасынка с отчимом вылился в госпитализацию и уголовное дело на Ставрополье

Уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью расследуется в Изобильненском городском округе, об этом рассказали в ГУ МВД по Ставропольскому краю.
В дежурную часть поступил сигнал от "скорой помощи" о том, что в медучреждение доставлен мужчина с травмами.
В больнице полицейские опросили пострадавшего, 48-летнего жителя села Тищенского, который рассказал, что между ним и сыном его сожительницы вспыхнул конфликт, вылившийся в драку.
"Полицейские доставили 24-летнего жителя станицы Рождественской в отдел полиции, где он сознался в содеянном. Молодой человек пояснил, что хотел проучить сожителя матери, так как она неоднократно жаловалась на его поведение", - отметили в управлении.
Экспертиза установила, что здоровью отчима нанесен ущерб средней степени тяжести.
В отношении пасынка открыто уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).