Республики Северного Кавказа возглавили российский рейтинг трезвости

30 дек. 2:34

Самыми резвыми региона России в 2021 году признаны Ингушетия, Чечня и Дагестан, следует из доклада о демографической ситуации федерального проекта "Трезвая Россия", пишет РИА Новости.

"По данным "Рейтинга трезвости регионов - 2021" первую позицию занимает республика Ингушетия, второе место у Чеченской республики, третье место заняла республика Дагестан", - говорится в документе.

В пятерку непьющих регионов вошли также Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

В основе рейтинга - данные по числу умерших от отравления алкоголем, количество больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, преступления, совершенные нетрезвыми россиянами, объему продаж в регионе алкогольной продукции, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции