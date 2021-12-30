Сочинская башня на горе Ахун открылась для туристов

30 дек. 1:33

Одна из достопримечательностей курортного Сочи - башня на горе Ахун – снова открылась для туристов после пожара, - сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

Две недели назад, вечером 14 декабря, рядом со смотровой башней Ахун в Сочи потушили крупный пожар – горело строение у подножья башни на площади 500 кв м. Огонь оперативно потушили прибывшие на место подразделения огнеборцев, ситуация находилась на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, - передает "АиФ-Юг".

В связи с возгоранием торговых павильонов на площади туристический объект был временно закрыт для посещения, теперь он снова открыт с 9 до 17 часов, - говорится в сообщении.