Североосетинская санавиация поможет медикам из Южной Осетии

30 дек. 0:32

Самолеты санавиации Северной Осетии будут транспортировать в республику пациентов из Южной Осетии, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Между правительством Южной Осетии и министерством здравоохранения нашей республики действует соглашение, в рамках которого жители соседней республики получают помощь в наших медучреждениях. Сегодня важно проработать вопрос по совершенствованию этой системы и возможному расширению медицинских услуг, чтобы пациентам из Южной Осетии в экстренных случаях также оказывалась помощь с применением санавиации", - рассказал председатель правительства региона Борис Джанаев, передает "Интерфакс".

Доставка пациентов в лечебные учреждения Северной Осетии воздушным путем может существенно сократить время транспортировки, поскольку зачастую для сохранения жизни имеют решающее значение минуты, - подчеркнул Джанаев.

В течение уходящего 2021 года в медучреждения республики были направлены порядка 100 пациентов, проживающих на территории Южной Осетии, - уточнили в региональном Минздраве.