Севастополь не ждет новогоднего аншлага туристов

29 дек. 23:58

Несмотря на то, что уровень бронирования отдыха в отелях Севастополя на новогодние праздники почти вдвое превысил прошлогодний показатель, аншлага не предвидится, - сообщила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.

"По состоянию на 15 декабря процент загрузки коллективных средств размещения на новогодние праздники 2021-2022 гг. составляет 33,7%", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

С середины июля в городе действовал запрет на размещение в отелях без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании либо медотвода с результатом теста на коронавирус, и после введения этого ограничения спрос на отдых в регионе упал почти вдвое к "доковидному" сезону 2019 года.

Накануне на фоне улучшения эпидобстановки губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил требование о предоставлении QR-кода для заселения в гостиницы.