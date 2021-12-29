В Германии не определились со сроками запуска "Северного потока-2"

29 дек. 23:49

Представитель министерства экономики ФРГ Сюзанна Унград не смогла уточнить сроки запуска российского газопровода "Северный поток-2".

"Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство", - приводит ее слова РИА Новости.

Она подчеркнула, вопросы о сроках завершения сертификации проекта "следует направлять в Федеральное сетевое агентство".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что сертификация "Северного потока-2" должна завершиться к концу первого полугодия 2022 года.