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В Германии не определились со сроками запуска "Северного потока-2"

В Германии не определились со сроками запуска &quot;Северного потока-2&quot;

Представитель министерства экономики ФРГ Сюзанна Унград не смогла уточнить сроки запуска российского газопровода "Северный поток-2".

"Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство", - приводит ее слова РИА Новости.

Она подчеркнула, вопросы о сроках завершения сертификации проекта "следует направлять в Федеральное сетевое агентство".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что сертификация "Северного потока-2" должна завершиться к концу первого полугодия 2022 года.

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