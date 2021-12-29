Добродушный таксист стал жертвой спонтанного грабителя во Владикавказе

29 дек. 23:48

Мужчину, подозреваемого в ограблении таксиста, задержали во Владикавказе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В полицию обратился 58-летний водитель такси, ограбленный клиентом. На место событий незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Потерпевший рассказал, что "юноша-пассажир" начал вести с ним "непринужденный разговор". "Расположив к себе", клиент попросил дать ему на время сотовый для "важного звонка".

"Ничего не подозревая, добродушный водитель передал клиенту свой гаджет. Доехав до места, парень вышел из автомобиля пустился бежать", - пояснили в полиции.

Таксист описал внешность преступника, ориентировка была передана всем нарядам, по ней сотрудники ОСО уголовного розыска УМВД РФ по Владикавказу опознали раннее судимого за имущественные преступления 18-летнего местного жителя. Потерпевший по фото подтвердил, что именно этот человек отнял его мобильный телефон.

Тогда правоохранители оперативно выяснили, где находится грабитель, и задержали его, он рассказал, что "решил отобрать мобильник спонтанно". Сотовый полицейские возвратили таксисту.

В действиях задержанного усматриваются признаки состава преступления по ст.161 УК РФ "Грабеж".