Доходы Грузии от продажи яблок достигли $2,5 млн

30 дек. 5:23

В этом году Грузия экспортировала 3 792 т яблок на сумму $2,5 млн, сообщает Минсельхоз страны.

Основная часть экспорта пришлась на Россию - 3 787 т.

В Грузии намерены нарастить производство и экспорта яблок. Для этого организована программа закладки новых садов "Посади будущее". Новые яблоневые сады уже разбиты на 1 128 га.

Государство поддерживает сектор субсидиями, это позволяет предприятиям закупать у фермеров нестандартные яблоки. С 1 августа по 15 декабря в рамках программы удалось переработать более 35 тыс т нестандартных яблок. Концентрат, полученный при переработке таких яблок, идет на экспорт в ЕС.