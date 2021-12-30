Доходы Грузии от продажи яблок достигли $2,5 млн

В этом году Грузия экспортировала 3 792 т яблок на сумму $2,5 млн, сообщает Минсельхоз страны.
Основная часть экспорта пришлась на Россию - 3 787 т.
В Грузии намерены нарастить производство и экспорта яблок. Для этого организована программа закладки новых садов "Посади будущее". Новые яблоневые сады уже разбиты на 1 128 га.
Государство поддерживает сектор субсидиями, это позволяет предприятиям закупать у фермеров нестандартные яблоки. С 1 августа по 15 декабря в рамках программы удалось переработать более 35 тыс т нестандартных яблок. Концентрат, полученный при переработке таких яблок, идет на экспорт в ЕС.