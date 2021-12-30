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Правительство предложило продлить ФЦП развития Крыма до 2030 года

Правительство предложило продлить ФЦП развития Крыма до 2030 года

Срок осуществления федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма могут продлить на пять лет, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

"Мы сейчас стратегию развития отрасли пишем до 2030 года и с перспективой до 2035-го, и, наверное, логично было бы, чтобы мы социально-экономическую программу Крыма тоже продлили до 2030-го", - цитирует его ТАСС

Заместитель председателя правительства пояснил, что соответствующее обращение уже направлено президенту, и выразил надежду на то, что он поддержит эту инициативу

Хуснуллин уточнил, что потребность в долгосрочном планировании объясняется прежде всего задачей привлечения в экономику Крыма 1 трлн рублей частных инвестиций.

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