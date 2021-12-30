Правительство предложило продлить ФЦП развития Крыма до 2030 года

30 дек. 4:27

Срок осуществления федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма могут продлить на пять лет, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

"Мы сейчас стратегию развития отрасли пишем до 2030 года и с перспективой до 2035-го, и, наверное, логично было бы, чтобы мы социально-экономическую программу Крыма тоже продлили до 2030-го", - цитирует его ТАСС

Заместитель председателя правительства пояснил, что соответствующее обращение уже направлено президенту, и выразил надежду на то, что он поддержит эту инициативу

Хуснуллин уточнил, что потребность в долгосрочном планировании объясняется прежде всего задачей привлечения в экономику Крыма 1 трлн рублей частных инвестиций.