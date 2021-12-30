Микробный белок из газа будут делать на новом заводе в Астраханской области

30 дек. 3:23

Завод по производству микробного белка из природного газа появится в Астраханской области - проект уже одобрен экспертным советом особой экономической зоны "Лотос", рассказали в ее пресс-службе.

Компания "ГБС-Лотос" намерена ежегодно выпускать 21 тыс т белково-витаминных концентратов для сельского хозяйства и пищевой промышленности. Инвестиции в проект составляют более 10 млрд рублей.

По словам гендиректора ООО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ" Павла Нюнькова, производство будет запущено в 2024 году. На заводе будет трудиться порядка 65 человек.

Инициатор проекта - АО "ОЭЗ "Лотос". Гендиректор зоны Сергей Милушкин пояснил, что для того, чтобы реализовать проект, управляющая компания подобрала соответствующий требованиям земельный участок площадью 9,5 га.

"Мы рады, что именно наша площадка выбрана для создания уникального производства, ведь сейчас мир испытывает колоссальный дефицит качественных кормовых белковых добавок, что сдерживает развитие сельскохозяйственного сектора", - цитирует его "АиФ-Астрахань".