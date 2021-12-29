Эрдоган планирует вывести Турцию в топ-10 экономик мира

29 дек. 23:18

Руководство Турции намерено работать над тем, чтобы страна вошла в первую десятку экономик мира. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе видеообращения к участникам церемонии открытия 2246-метрового тоннеля "Пырынкаялар", соединяющего район Узундере провинции Эрзурум с городом Артвин.

Глава государства обратил внимание на то, что развитие транспортной инфраструктуры входит в число приоритетов правительства.

Он напомнил, что за последние годы количество аэропортов в Турции выросло 56, была существенно расширена портовая инфраструктура.

"Современная Турция выделятся среди развивающихся и развитых стран по масштабам и уровню инфраструктуры. Наша цель - вывести Турцию в число 10 ведущих экономик мира и тем самым усилить позицию страны в глобальной системе управления", - приводит слова турецкого лидера Anadolu.