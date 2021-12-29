Путин и Байден могут обсудить Иран

29 дек. 22:57

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе предстоящей телефонной беседу могут затронуть переговоры с Ираном по возвращению к СВПД. Об этом заявили в Белом доме.

Как отметили в администрации США, главы государств обсуждали этот вопрос по видеосвязи пару недель назад.

"Я думаю, что вероятно такое обсуждение на фоне продолжающихся переговоров в Вене. США, европейские партнеры и Россия координируются достаточно близко в Вене, конструктивно взаимодействуют", - сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Напомним, 30 декабря состоится телефонный разговор Владимира Путина с Джо Байденом. Информацию подтвердили в Кремле.