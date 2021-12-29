РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Девушка Саакашвили назвала его состояние критическим

скриншот видео МВД Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии, заявила его девушка, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

По ее словам, на протяжении двух дней к заключенному никого не пускали, сегодня же руководство тюремной больницы разрешило украинскому консулу посетить его.

"Состояние критическое, он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает", - подчеркнула Ясько, добавив, что экс-президент очень слаб, и ситуация серьезная.

ФОТО скриншот видео МВД Грузии
950 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео