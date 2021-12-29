Девушка Саакашвили назвала его состояние критическим

29 дек. 22:46

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии, заявила его девушка, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

По ее словам, на протяжении двух дней к заключенному никого не пускали, сегодня же руководство тюремной больницы разрешило украинскому консулу посетить его.

"Состояние критическое, он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает", - подчеркнула Ясько, добавив, что экс-президент очень слаб, и ситуация серьезная.